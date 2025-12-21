Sigue el rechazo a la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, advirtió al respecto que “Petro es un mitómano irremediable. Ha hecho política basado en la mentira y el engaño. Negaba que estuvieran pensando en subir el 4x1000 en 2024 al 5x1000 pero en medio de la inconstitucional emergencia económica pretenden imponer ese exabrupto”.

A su vez, Fenalco dirigió una carta a Jorge Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, reconociendo “su valentía en defensa de la institucionalidad” y pidiendo “frenar cualquier intento de sustituir al Congreso mediante estados de excepción”.

El gremio de los comerciantes alertó sobre “el riesgo de una emergencia económica sin fundamento en plena vacancia judicial”, por lo que solicitó al alto tribunal “mantener una atención especial, preventiva y oportuna” frente a la declaratoria de estado de emergencia económica.

Y Asocapitales, que agrupa a las capitales colombianas, señala que la declaratoria de una emergencia económica “supone la concurrencia de hechos sobrevinientes, imprevisibles y de gravedad excepcional. Su uso para atender desequilibrios fiscales estructurales plantea interrogantes frente a los alcances del artículo 215 de la Constitución”.

Concluyen en este sentido las localidades más importantes del país que “dicha emergencia económica no sustituye los instrumentos ordinarios de la política fiscal y presupuestal. Los desafíos en materia de ingresos, gasto y deuda requieren decisiones estructurales y sostenibles, no mecanismos excepcionales de carácter transitorio”.

“Para Asocapitales, el uso amplio de facultades extraordinarias incide en el equilibrio institucional y reduce los espacios de deliberación democrática. La excepcionalidad debe preservarse para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el orden constitucional”, sentencia el comunicado.