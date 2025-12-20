Las reacciones no son positivas. Expertos y sectores políticos en el país han rechazado la posible declaración de emergencia económica por parte del Gobierno, medida que el mismo ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que están evaluando.

“Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica con la cual pretendemos equilibrar esos recursos través de diferentes medidas”, dijo Ávila en rueda de prensa este viernes 19 de diciembre.

Ante esto, varios expertos en economía, exfuncionarios y políticos han reaccionaron, rechazando la medida y las intenciones del Gobierno de Gustavo Petro.

José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos, por medio de su cuenta de X, calificó el anunció como un “viernes negro”, por lo que se ha filtrado de lo que serían los impuestos que modificaría el Gobierno, como el 5 x mil, impuesto al patrimonio empresarial y al consumo de licor.

“Viernes negro en lo fiscal. 1) Emisión privada por $23 billones a tasas de 13%, en una operación poco transparente que refleja la mala programación fiscal y falta de caja. 2) Se filtra borrador de emergencia con impuesto al patrimonio empresarial (inexistente en casi todo el mundo) y 5x1000, entre otros. Es probable que esta emergencia económica se caiga, pero mientras eso ocurre, los mayores impuestos afectarán la inversión, el empleo y el crecimiento. El próximo Gobierno se encontrará con una situación fiscal peor dado que las empresas tendrán saldos a favor en materia de impuestos”, publicó López.

Por su parte, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, argumentó las razones por las cuales esta declaración de emergencia económica, que aún no es oficial, sería inconstitucional.

“No existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional. Los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3% del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215″, se lee en el mensaje de Mejía.

Otro que se pronunció fue José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Aseguró que sería inconstitucional, y que no serviría para incentivar la inversión.

“La genialidad!! “Fabrican” una emergencia económica con derroche, aumento desbordado en deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, metas de ingreso que nunca se cumplen, aumento de la prima de riesgo país y con ello más intereses sobre la deuda (50% más costoso vs 2022), y ahora decretan la emergencia que fabricaron !!!! Eso es “manosear” la figura constitucional de la “emergencia económica”. Por donde se le mire esa emergencia es inconstitucional", publicó Restrepo.

También en la red social X, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, se refirió al anuncio. Fue más allá de solo rechazarlo y le envió una carta a la Corte Constitucional para que no avale la declaración económica que decretará el Gobierno.

“En Colombia no hay razones para decretar una emergencia económica, la ley que rige el presupuesto dice que cuando una ley de financiamiento no es aprobada, el gobierno debe aplazar el gasto o debe recortarlo. Decretar una emergencia económica. En este momento es una medida altamente desleal con la sociedad colombiana, ya que el gobierno sabe que en este momento entramos en vacancia judicial. No se le está jugando limpio a la sociedad colombiana. No hay razones para decretar una emergencia económica”, se lee en la publicación.