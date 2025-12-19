Germán Ávila, ministro de Hacienda, confirmó este viernes 19 de diciembre que el Gobierno de Gustavo Petro declarará en los próximos días la emergencia económica en el país. La medida tiene que ver con el hundimiento de la reforma tributaria que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación del 2026.

“Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica con la cual pretendemos equilibrar esos recursos a través de diferentes medidas”, dijo el ministro.

Agregó: “En los últimos 30 años no existe ningún antecedente en el cual el Congreso apruebe un presupuesto asociado a una ley de financiamiento como una de las fuentes de financiación y de los ingresos necesarios para la aprobación del Presupuesto y dos meses después el mismo Congreso niegue la ley”.

También comentó que otro punto sometido a evaluación en el Ministerio de Hacienda tiene que ver con la crisis financiera que está viviendo el sector de la salud, por el riesgo del no pago que podría haber en los subsidios para los estratos 1, 2 y 3.

“Están en riesgo los pagos de los subsidios de energía. Esto tendría un altísimo impacto en la Costa Atlántica”, añadió.

“Tenemos una obligatoriedad constitucional de atender los compromisos de vigencias futuras de gobiernos anteriores. Anualmente, tenemos que responder por abonos a esos compromisos por cerca de 15 billones de pesos, rubro que debe estar incorporado en el presupuesto de inversión”, también aseveró.

De la misma forma, mencionó el problema de seguridad que atraviesa el país: “Recientemente, hemos tenido ataques a la Fuerza Pública en departamentos como César o Cauca y las organizaciones armadas están utilizando sistemas de tecnología de drones con las cuales están afectando la infraestructura”.