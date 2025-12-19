La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó que en octubre de 2025 la producción comercializada fue de 798,0 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que representa una disminución del 13,6 % frente a octubre de 2024 (−126,0 MPCD) y del 2,0 % respecto a septiembre de 2025 (−16,0 MPCD).

Según el análisis realizado por el gremio Campetrol, en los primeros diez meses de 2025, el gas natural comercializado registró una producción promedio de 807,5 MPCD, lo que representa una disminución de 19,9 % frente al promedio del período 2023–2024 (1.008,5 MPCD), equivalente a una diferencia absoluta de −201,1 MPCD.

En materia de precios al consumidor, el precio del gas domiciliario en Colombia registró a noviembre de 2025 un incremento del 11,45%, según cifras del Dane, lo que representa un incremento de 2,74 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2024 (8,71%).

Esta variación se explica principalmente por el aumento observado en el mes de febrero (un pico de 14,42%), las ciudades con mayor variación fueron: Tunja (24,7%), Riohacha (21,64%) y Bogotá (21,33%).

A su vez, en octubre de 2025 la producción promedio diaria de petróleo fiscalizada en Colombia se ubicó en 736,3 mil barriles por día (KBPD), lo que representa una disminución del 3,7% frente al mismo mes de 2024 (−28,2 KBPD) y del 2,0% respecto a septiembre de 2025 (−15,3 KBPD).

De acuerdo con Campetrol, la reducción mensual estuvo asociada principalmente al comportamiento del departamento del Meta, donde la producción pasó de 438,2 KBPD a 421,0 KBPD, una caída del 3,9% (−17,2 KBPD). Las mayores disminuciones se registraron en el campo Akacías, cuya producción descendió 28,6% (−8,2 KBPD), y en el campo Rubiales, con una reducción del 5,4% (−5,4 KBPD). Asimismo, en el departamento se presentaron bloqueos, manifestaciones y protestas en los municipios de Acacías y Guamal y en la vía que conecta el campo Rubiales con Puerto Gaitán, afectando la continuidad operativa.

Por otra parte, en noviembre de 2025, se registraron 111 taladros activos —incluyendo perforación y reacondicionamiento— en el país, un incremento del 6,7% frente a noviembre de 2024 y del 0,9% respecto a octubre de 2025. Entre enero y noviembre, el promedio de equipos se ubicó en 110, un crecimiento anual del 2,9%.

De los 111 equipos activos, 30 desarrollaron operaciones de perforación, uno de ellos en actividades Offshore, reflejando un aumento del 15,4% anual (+4 taladros) y se mantuvo estable frente al mes anterior. En el balance operativo del mes, se incorporaron tres equipos en Meta, Tolima y Putumayo, simultáneamente otros tres equipos cesaron operaciones en La Guajira, Boyacá y Casanare. En el acumulado del año, el promedio fue de 30 equipos, una disminución del 2,4% frente a 2024 (-12 taladros).

“El comportamiento observado en la producción de petróleo y gas durante 2025 refleja los desafíos operativos que enfrenta el sector y la importancia de contar con condiciones que permitan sostener y estabilizar los niveles productivos. Desde Campetrol reiteramos la necesidad de preservar la continuidad de las operaciones, fortalecer la seguridad operativa en los territorios y promover un entorno que contribuya al desarrollo regional y a la soberanía energética del país”, afirmó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol.