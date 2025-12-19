El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó este viernes que el Gobierno evalúa las diferentes alternativas para declarar la emergencia económica, para tratar contrarrestar el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

Ahora, se conoció qué tipo de nuevos impuestos formará parte de esa posible declaración de emergencia económica.

De acuerdo a Blu Radio, el Gobierno evalúa aumentar el gravamen a los movimientos bancarios de 4 a 5 x 1.000. Además, se buscará establecer nuevos impuestos al consumo de licor y cigarrillo.

Otro de los que cambiaría es el impuesto al patrimonio, que empezaría a cobrarse desde 1.991 millones de pesos y no desde los 2.880 millones como ocurre en la actualidad. En este mismo ítem las tarifas aumentan para quienes tienen mayores niveles de patrimonio que ahora pagarán hasta 5 % de impuesto en comparación con una tarifa máxima del 1,5 % hoy. También se empezaría a cobrar

Este impuesto ya no solamente sería para las personas naturales, sino que además empezaría a ser cobrado a las compañías.

En detalle, el impuesto al consumo de licor, según lo citado por el medio nacional, se cobraría, para aquellas bebidas con más de 1° de alcohol, con una tarifa del 30 % sobre el valor del producto más una tarifa en pesos por cada grado de alcohol en la bebida.

También se mantendrían el IVA a los juegos de suerte y azar y el impuesto de 1 % a la exportación y producción de petróleo.