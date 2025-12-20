En vilo se mantiene el país por la posible declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional, intenciones que no ha tomado del todo bien la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y quien recientemente le pidió a la Corte Constitucional la adopción de medidas urgentes.

Lea también: Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que el salario mínimo estaría por encima de la inflación

En una carta enviada a los magistrados, la ANDI advierte que existen riesgos para los contribuyentes con la imposición de nuevos impuestos y por la vacancia judicial limitaría la respuesta de la Corte para frenar la declaratoria.

“La imposibilidad de que la Corte responda de forma célere podría significar la afectación de los derechos de un gran número de contribuyentes”, se lee en la comunicación de la agremiación enviada a los magistrados y de la que se conoció el viernes.

Para la ANDI los argumentos que esgrime el ministro de Hacienda para la declaratoria de emergencia económica, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, “tienen origen en acciones del mismo Gobierno y fueron completamente previsibles”.

Lea también: Juez niega medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro por el caso Fucoso: enfrentará el proceso en libertad

La agremiación no existen justificaciones pues el faltante estimado por el Gobierno sería de $16 billones de los $546 billones proyectados para el Presupuesto General de la Nación de 2026. Ese restante equivaldría al 2,9 % del total, lo que para la ANDI es insuficiente para declarar una emergencia económica.

“Un faltante equivalente al 2,9% no tiene una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica”, señalaron.

Ante esta alerta, el presidente Gustavo Petro criticó el actuar de la ANDI asegurando “ahora sí, se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores. Afán para tumbar los impuestos a los más ricos del país; pero se estancan y demoran y bostezan y sacan excusas para no permitir las pensiones a los ancianos y las ancianas Completamente desnudos están al descubierto”.

Lea también: “¿Cómo se le ocurre a esta ilustre ponerle el uniforme de nuestras fuerzas militares?”: Petro tras foto de Pastrana con Ghislaine Maxwell en el caso Epstein

A su turno, Bruce Mac Master, presidente del gremio, le respondió al mandatario que todo lo que hacen es “para defender el estado derecho y la Constitución hay que estar listo, hay que hacerlo con convicción, y hay que hacerlo con la urgencia que requiere defender la democracia, especialmente cuando las amenazas vienen de lugares inesperados, en este caso, del Estado mismo”.

Y continuó con su cuestionamiento: “Una emergencia económica en este momento es profundamente inconstitucional, no solamente porque no se justifica, sino porque la causa invocada viola muy fuertemente la Constitución, irrespeta al Congreso de la República que ya tomó una decisión al respecto, y quiere nuevamente ser ignorado, como ya sucedió, y por último, intenta con artilugios del calendario afectar los ciudadanos colombianos, aprovechando la vacancia judicial. Tiene razón, cuando esto sucede, la democracia tiene que estar firme frente a quienes pretenden pasar frente a ella y violar la Constitución”.