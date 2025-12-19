El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó este viernes 19 de diciembre que el incremento del salario mínimo podría definirse por decreto, esto en caso de que no consiga un acuerdo entre los empresarios y trabajadores.

“Los trabajadores han propuesto un incremento del 16%, los empresarios han propuesto un incremento del 7.21%”, dijo el funcionario, quien se encontraba en un evento de formalización laboral de la IPS Viva 1.

“El gobierno está examinando las distintas variables, está teniendo en cuenta lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital (…) para tomar una decisión, si no hay acuerdo definitivamente, con un decreto que permita que los trabajadores gocen de un incremento que esté muy cerca, lo más cerca posible de la atención de sus necesidades y de sus derechos”, añadió Sanguino.

En medio de la conversación, Sanguino hizo referencia al aumento registrado para 2025, cuando el salario mínimo superó la inflación.

“Tenemos una inflación del 5.2% y el incremento del salario mínimo para este año fue del 9.5%”, explicó haciendo referencia a que se presentó un aumento real en los ingresos de los empleados.

Empresarios insisten en alza del 7.21 % del salario mínimo

Los representantes de los gremios empresariales y sindicatos laborales presentaron al Gobierno nacional sus salvedades y observaciones que servirán para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo para 2026.

En ese sentido, los empresarios y gremios reafirmaron su propuesta de un aumento del 7.21 %, basada en criterios técnicos como inflación, productividad e informalidad.

Las salvedades fueron presentadas por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Asobancaria, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Acopi, como representantes del sector empleador.

Los gremios dicen que su planteamiento busca garantizar un aumento real del poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo el empleo formal ni el equilibrio macroeconómico.

Hay que recordar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que es probable que el alza del salario mínimo ronde en el 12 %.