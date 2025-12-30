Muchos han sido los cuestionamientos que le han llovido al Gobierno nacional con el reciente aumento del 23 % del salario mínimo. A estas críticas le ha salido al paso el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que esa alza era necesaria y que con la decisión se salda una “deuda histórica” con los trabajadores del país.

En una alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro junto a Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, anunciaron el incremento salarial el cual quedó en $1.750.905 y el subsidio de transporte $249.095, es decir, que el salario mínimo quedó fijado en $2.000.000 de pesos.

El mandatario aseguró que el salario tuvo un crecimiento del 22,7 % respecto al del 2025 y un aumento real del 18,7 % que, afirmó, dignificará la vida de los asalariados del país. Para esto se tomó en cuenta distintas cifras como el crecimiento del 2,7 % del Producto Interno Bruto, que en el último trimestre se disparó a 3,6 %. Asimismo, la tasa de desempleo que ha sido la más baja del siglo, con 8,2 %, y la inflación que se sitúa en 5,5 %.

Las críticas no faltaron y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) fue una de las primeras en salir a rechazar de manera categórica el anuncio del incremento para 2026, al considerar que se trata de una decisión anticipada, unilateral y abiertamente populista, que no tuvo en cuenta las variables técnicas ni la realidad económica del país.

Por su parte, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que “una política como el salario mínimo pensada para reducir la pobreza y generar un mínimo vital para las familias solo va a afectar a aquellos que logren ser formales”.

El ministro del Trabajo le salió el paso a las críticas indicando que a partir del anuncio de este lunes “comienza la era del salario vital para Colombia”.

“El gobierno del presidente Gustavo Petro recibió en el 2022 el salario mínimo en un millón de pesos y lo está entregando para el 2026 en dos millones de pesos, lo que significa un incremento de un poco más del 23 % respecto a al salario del año anterior. En términos reales, el trabajador va a aumentar sus ingresos reales en un 18.7 %”, manifestó el ministro Sanguino.

Precisó que el alza “cumple y honra compromisos de Colombia con la Organización Internacional del Trabajo. Con la alegría y la satisfacción de este enorme cambio para los trabajadores y trabajadoras de Colombia, quiero desearles a todas y a todos ustedes un feliz año nuevo con estas buenas noticias”.

Dicha alza superó las expectativas del mismo Gobierno que llegó a la mesa de concertación con la propuesta del 16 %, mientras que los gremios pedían el 7,21 %.

Así las cosas el salario mínimo de $2.000.000 de pesos empezará a regir a partir del 1 de enero de 2026, es decir el próximo jueves.