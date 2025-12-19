El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, se refirió este viernes al aumento del salario mínimo, propuesto por el Gobierno del presidente Petro.

El líder gremial advirtió, en entrevista con Blu Radio, sobre los riesgos económicos que traería la forma en la que el Gobierno estaría tomando la decisión del salario mínimo, cuyo incremento podría darse por decreto y cerca al 12 %.

Mac Master aseguró que el proceso genera alarma en el sector productivo y podría afectar a los hogares colombianos.

“Es difícil hacerle sentir a la gente que esta es una posición responsable”, enfatizó el presidente de la Andi al medio antes citado.

Según el dirigente gremial, las pequeñas empresas serían las más afectadas, respecto a la generación de empleo. Asimismo, insinuó que estas decisiones no se sienten de inmediato, mientras se está en época electoral, y calificó la medida como irresponsable.

“En un periodo electoral es mucho más fácil tomar decisiones irresponsables”, aseguró.

Finalmente, Mac Master alertó sobre el impacto que traerá un aumento de salario básico en el costo de vida. “Piensen en el daño que pueden ocasionar a los hogares colombianos de aquí en adelante”, dijo.