El estadio Romelio Martínez tiene que esperar. Junior no retornará todavía a su viejo y querido escenario. Antonio Char Chaljub, presidente del club rojiblanco, confirmó que la final de la Superliga, el primer compromiso oficial de los ‘Tiburones’ en 2026, se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Después de ese juego, sí se cerrará el coloso de la Ciudadela para someterse a una ampliación y refacción general.

Se creía que el último partido de Junior en el ‘Metro’ con la capacidad que lo conocemos actualmente sería la victoria de Junior 3-0 sobre Deportes Tolima, en el primer choque de la final de la Liga II 2025, que acaba de ganar la escuadra caribeña, pero la dirigencia optó por jugar el primer trofeo del próximo año en su sede habitual, pensando en lograr una buena taquilla.

Lo malo de esta decisión es que toca cederle al Santa Fe la oportunidad de cerrar en casa la serie de la Superliga. ¿Y eso por qué?

Inicialmente, Junior debía abrir la competencia jugando de visitante el jueves 15 de enero, en El Campín, y cerrando en Barranquilla, en el Romelio, el miércoles 21 de enero.

Sin embargo, con la determinación de usar por última vez el ‘Metro’ antes de su cierre, que será previo al 21 de enero, se optó por ceder la localía en el juego de vuelta.

Es decir, si se mantenía lo estipulado en un principio, no se hubiera podido jugar en el Metropolitano porque antes del 21 ya estará clausurado por el comienzo de las obras para el incremento de su aforo y para mejoras en diferentes aspectos.

“Sí, nosotros vamos a ceder porque si no, nos tocaba el 21. Vamos a jugar el 15, primero nosotros en casa y después de visitante. Si se jugaba el 21 en Barranquilla, no se alcanzaba ya a utilizar el Metropolitano. Nos hemos sacrificado en ese ese sentido para aprovechar nuestro estadio habitual”, corroboró Char Chaljub.

La Superliga es un título que disputan los dos campeones ligueros del año. Santa Fe se impuso en el primer semestre, mientras Junior se alzó con la gloria en el segundo.

COPA LIBERTADORES EN CARTAGENA

La Liga sí se disputará en el Romelio, un escenario que limita bastante en cuanto a su aforo.

“Sí, el primer semestre de 2026 va a ser complejo, nos va a tocar utilizar otra plaza para la Copa Libertadores y otro estadio para la Liga. El estadio Romelio Martínez tiene cupo escasamente para ocho mil espectadores. No va a ser un escenario fácil desde ese punto de vista, pero hay que asumir los compromisos que tenemos”, declaró el máximo directivo de los ‘Tiburones’.

Cartagena, por cercanía y por las condiciones del estadio Jaime Morón, será la sede de Junior para el torneo continental.

“Sí, es lo más seguro”, confirmó el presidente del club.