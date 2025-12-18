Un siniestro vial se registró en la madrugada del pasado sábado 13 de diciembre, hacia las 3:40 de la mañana, en la avenida murillo con carrera 4, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron.

Leer también: Capturan a un hombre que habría herido a cuchillo a su expareja en Rebolo

En el hecho resultó gravemente herida Oriana Fonseca Ortega, de 33 años, quien se movilizaba como acompañante en una motocicleta conducida por su pareja sentimental.

Ambos regresaban a sus viviendas luego de observar el partido correspondiente a la final de la Liga Betplay ida entre Junior y Deportes Tolima en un establecimiento comercial.

Según el relato entregado de un familiar a la casa editorial EL HERALDO, cuando la pareja se desplazaba en la motocicleta por la avenida Murillo, al llegar al cruce de la carrera 4, un automóvil realizó un movimiento indebido en la intersección lo que provocó que el vehículo de dos ruedas chocara contra la parte lateral del automotor.

Producto del fuerte impacto, Fonseca Ortega sufrió lesiones de alta complejidad que comprometieron de manera crítica su estado de salud.

Al lugar acudieron unidades de emergencia que brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron de inmediato a la Clínica La Victoria, donde permaneció bajo estricta atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal asistencial, la joven falleció a las 9:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre, como consecuencia de las graves complicaciones de las lesiones sufridas en el siniestro vial.

En el mismo hecho resultó lesionado el conductor de la motocicleta, pareja sentimental de la víctima, quien también se encuentra en la misma clínica. Hasta el momento, no se ha emitido un parte oficial sobre su estado de salud.

La muerte de Oriana Fonseca Ortega ha generado profunda consternación entre sus familiares, amigos y conocidos. En redes sociales, seguidores del Junior de Barranquilla expresaron mensajes de dolor y solidaridad y, además, le dedicaron el reciente título obtenido por el equipo que ella amaba.

“Fuiste una hincha incondicional de estos colores, tus ganas de ver a tu amor platónico, a tu ídolo Teo otra vez ser campeón se truncaron, pero sé que alcanzaste a estar feliz después de ese 3-0″

Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.