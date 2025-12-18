La Policía Nacional, a través de los uniformados adscritos a la Estación de Policía San José, logró la captura de un ciudadano por el delito de violencia intrafamiliar, en hechos ocurridos en el barrio Rebolo, en la ciudad de Barranquilla.

El procedimiento se desarrolló mientras uniformados realizaban labores de patrullaje y fueron alertados sobre una riña en la que una mujer estaba siendo agredida físicamente por su expareja sentimental.

Al llegar al lugar, los policías atendieron a una ciudadana víctima de agresión, quien presentaba una lesión en el brazo izquierdo, presuntamente ocasionada con un elemento cortopunzante, y señaló a su presunto agresor.

Durante el procedimiento de registro a persona, se le halló al presunto agresor un arma cortopunzante tipo cuchillo en la pretina del pantalón. La víctima manifestó su intención de interponer la respectiva denuncia, indicando además que existen antecedentes de hechos similares.

De manera inmediata, se materializó la captura del presunto agresor, quien fue informado de sus derechos como persona capturada y trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Barranquilla, donde fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el respectivo proceso de judicialización.

Al respecto, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Rechazamos de manera contundente cualquier forma de violencia contra la mujer.

Gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas, se logró la captura del presunto agresor, garantizando la protección de la víctima.

Invitamos a la comunidad a denunciar de manera inmediata estos hechos a través de la línea 123; la Policía Nacional continuará trabajando de forma decidida para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar.”