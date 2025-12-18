Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado miercoles 17 de diciembre en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada a bala por desconocidos en el barrio Las Casitas, sector Camino Real.

El crimen se registró a las 11:00 de la noche en inmediaciones de la calle 13B con carrera 8C, cuando la víctima identificada como Agustina Rosa Pacheco Pacheco, de 50 años de edad se encontraba frente a una vivienda del sector.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades y versiones de vecinos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Suzuki AX100, de color negro, abordaron a la mujer y, sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Rosa Pacheco, quien recibió al menos un impacto de bala en la región temporal derecha, con orificio de entrada y sin salida.

Los sujetos desconocidos, tras cometer el atroz crimen, huyeron del lugar a toda velocidad con rumbo desconocido.

Gravemente herida, la mujer fue auxiliada por personas del sector y trasladada de urgencia al hospital municipal de Santo Tomás, donde el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales, producto de la gravedad de la lesión.

Tras conocerse el homicidio, uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar de los hechos y acordonaron la zona para facilitar las labores judiciales.

Posteriormente, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) inició las diligencias de inspección, recolección de testimonios y verificación de cámaras de seguridad cercanas para la identificación y ubicación de los responsables.