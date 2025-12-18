Un ataque sicarial se registró en la madrugada de este jueves en el barrio El Ferrocarril, ubicado en la calle 84 con carrera 26 en el municipio de Soledad, luego de que tres hombres armados y encapuchados ingresaran de manera violenta a una vivienda y asesinaran a tiros a un joven que se encontraba durmiendo.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores forzaron la puerta principal del inmueble y una vez dentro se dirigieron directamente hacia la víctima, a quien le dispararon recibiendo nueve impactos de bala, causándole la muerte de manera inmediata.

Vecinos relataron que el sonido de los disparos los despertó y generó mucho pánico en el sector.

El joven fue identificada como Asdrúbal Charris, de 20 años de edad, conocido en el sector con el alias el Bebé. El ataque fue presenciado por su madre y otros familiares, quienes se encontraban en la vivienda al momento del hecho, lo que aumentó la conmoción entre los residentes del barrio.

Minutos después del crimen, uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar para acordonar la escena y adelantar las primeras diligencias judiciales. Posteriormente, funcionarios de Criminalística realizaron la inspección técnica del cadáver.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles del homicidio y dar con la identidad y paradero de los responsables.