En tragedia y con millonarias pérdidas terminó en la noche de este miércoles 17 de diciembre un grave siniestro vial registrado en la carretera Circunvalar de la Prosperidad, a la altura del corregimiento de Juan Mina, en jurisdicción de Barranquilla.

Reportes de las autoridades de tránsito locales señalaron que todo sucedió hacia las 10:20 de la noche sobre el kilómetro 24 de la vía que conecta la zona costera del Atlántico con el oriente del Departamento.

En ese punto un automóvil de carreras Chevrolet Camaro, de placas PBN-569 y el cual era conducido por Jesús Daniel Viera Torres, un médico de 26 años de edad, embistió dos motocicletas.

cortesia Accidente en la Circunvalar de la Prosperidad.

Al parecer, el conductor de este automotor de lujo, modelo 2024, no habría visto al conductor de una de las motos que estaba en el sitio, según testigos, observando piques ilegales y con el supuesto agravante de no usar luces, pese a la oscuridad de la zona.

Producto del fuerte golpe del carro, que aparentemente se desplazaba a exceso de velocidad, el conductor de esa moto Suzuki AX4, de placa EHH-27G, identificado como Ricardo Ballestas De la Hoz, de 20 años de edad, perdió la vida en el lugar.

Cortesia Accidente en la Circunvalar de la Prosperidad.

La segunda moto involucrada en el siniestro, una Suzuki GSX-S 1000, de placa GYN-18G y de color azul, en la cual viajaban Yesid Junior Pérez Pineda, de 20 años, y Scarlet Judith Torres Alvear, de 23 años, aparentemente tampoco participaba de los piques. Esta fue chocada por el mismo carro cuando su conductor, en un intento por frenar el vehículo, empezó a dar vueltas en la carretera y los impactó.

Pérez Pineda sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo. Mientras que Scarlet Torres, su acompañante, sufrió lesiones en pelvis y una posible fractura de columna. Ambos fueron remitidos a centros asistenciales del norte de Barranquilla.

Entretanto, el carro Camaro se salió de la carretera y terminó incinerado por completo.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla atendieron la emergencia con dos máquinas y evitaron que el fuego se propagara en la maleza en la que cayó el automotor conducido por el médico Viera Torres, quien sufrió golpes leves.

Accidente en la Circunvalar de la Prosperidad.

Las autoridades también confirmaron que en ese carro Chevrolet viajaba Sheril Tatiana Mandón López, de 21 años, quien sufrió trauma de tórax y posible fractura en la mano derecha.

Las hipótesis que manejan las autoridades sobre el siniestro están bajo investigación, pero hubo dos que se asociaron inicialmente: exceso de velocidad y vehículos mal estacionados en la vía.