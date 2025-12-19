En la tarde de este viernes 19 de diciembre, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla negó la medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos en el marco del proceso que se lleva en su contra por presuntos hechos de corrupción que habría cometido cuando era diputado del Atlántico.

Al argumentar que el hijo del presidente Gustavo Petro no representa riesgo de fuga, el togado negó medida de aseguramiento en su contra. Así las cosas, Petro Burgos no irá a la cárcel ni tendrá prisión domiciliaria, por lo que enfrentará el proceso en libertad.

En su decisión, el juez le tumbó dos de los delitos que le imputó la Fiscalía: tráfico de influencias y falsedad ideológica en documento público. En ese sentido, el proceso seguirá por celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, peculado por apropiación como interviniente y falsedad en documento privado en calidad de coautor.

Vale mencionar que el pasado lunes 15 de diciembre, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, intervino para manifestar su posición frente a una medida de aseguramiento en contra de Petro Burgos.

El funcionario argumentó que no estaba de acuerdo con esta solicitud que había elevado en su momento la Fiscalía.

“No encuentro fundamentos serios para determinar que va a entorpecer el proceso. No hay fundamentos para determinar fuga o evasión. No representa un peligro para la comunidad y no se observa tampoco que, con la misma, pueda obstruir la justicia y mucho menos que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”, dijo durante la audiencia.

Los delitos están relacionados con un presunto direccionamiento de contratos y apropiación de 111 millones de pesos. Su abogado defensor, Alejandro Carranza, aseveró que no hay prueba directa de que su cliente haya recibido dicho monto.

“Su señoría, no le trajeron la prueba directa de que haya recibido esos dineros sino solo la interpretación de la Fiscalía. No hay registros bancarios ni versiones de personas que hayan visto que recibió el dinero”, aseveró en su momento el apoderado ante el estrado.

Vale mencionar que el hijo del presidente Petro enfrenta otro proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionada con el posible desvío de recursos que iban para la campaña presidencial del jefe de Estado, en el año 2022.