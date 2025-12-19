A más de un mes del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, el pasado 31 de octubre, el dolor sigue intacto en su familia.

Lejos de disminuir con el paso de los días, la tragedia ha dejado profundas secuelas emocionales, especialmente en su madre, quien atraviesa un delicado estado de salud mental.

En una reciente conversación en el podcast ‘Más allá del silencio’, el padre del joven, Jaime Alberto Moreno, habló abiertamente sobre el impacto devastador que la muerte de su hijo ha tenido en su hogar. Según relató, su esposa se encuentra sumida en una profunda depresión desde el crimen.

En una reciente conversación en el podcast 'Más allá del silencio', el padre del joven, Jaime Alberto Moreno, habló abiertamente sobre el impacto devastador que la muerte de su hijo ha tenido en su hogar.

Ese día Jaime Esteban salió de una fiesta de Halloween en Bogotá y fue asesinado por otros jóvenes. “Para ella la vida se detuvo”, expresó el padre, al explicar que su hijo era una presencia constante en la casa y el eje emocional de la familia.

“Ya vamos mes y medio y parece que hubiera pasado ayer. Está supremamente deprimida y se le acabó la vida porque Jaime Esteban era el que siempre estaba en la casa”, dijo.

María Elvira Arango, directora de Los Informantes de Caracol Televisión, conversó con la mamá de Jaime Esteban Moreno, el joven que fue asesinado a golpes en Bogotá. Mónica Jaramillo, madre de la víctima, reveló la sevicia con que lo mataron y recordó lo que Jaime Esteban…

El testimonio fue complementado por David Alberto Moreno, hermano de la víctima, quien reveló que su madre Mónica Jaramillo, ha tenido que recibir atención psiquiátrica debido al estado de shock que enfrenta desde el asesinato.

“Yo me levanto y estoy llorando, mi mamá está llorando, me acuesto y mi mamá está llorando. Hemos estado mucho en la casa, entre la casa, médicos, psicológicos y el cementerio. Esta ha sido nuestra rutina por mes y medio”, relató.

Ha presentado pérdida de peso y falta de apetito. “El dolor de una madre es algo que nunca había visto de esta manera”. Uno de los momentos más difíciles para la familia ha sido enfrentar la llegada de las festividades decembrinas sin Jaime Esteban.

Según contó su hermano, todas las celebraciones familiares, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños y el Día de las Velitas, giraban en torno a él.

“Con él compartíamos habitación. Aún no creo que el 24 y 25 voy a ir al cementerio a decirle feliz Navidad a una lápida y no a mi hermano”, indicó