Luego de emitida la orden de captura contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por una jueza del Tribunal Superior de Bogotá, el político se entregó a las autoridades en las últimas horas.

“Coherente con lo solicitado por la doctora Rosa Helena Suárez y adhiero al recurso y hoy como hace 17 años le solicito me señale ante quien debo presentarme porque lo haré de inmediato”, declaró Velasco, el pasado jueves, ante la magistrada Aura Alexandra Rosero.

En imágenes quedó registrado el momento en el que Velasco es reseñado en la ciudad de Cali, debido a que se encontraba en su residencia en la capital vallecaucana, tras haberse entregado para cumplir la orden de captura en su contra por el entramado de corrupción en la Ungrd.

El ex mininterior, que insistió en su inocencia, dijo que es respetuoso del ordenamiento jurídico y por ello procedió a la entrega voluntaria, hasta que se hagan las investigaciones correspondientes.

Velasco es señalado de supuestamente haber entregado contratos a allegados de congresistas para asegurar votos favorables para las reformas sociales y las operaciones de créditos públicos del gobierno del presidente Gustavo Petro.