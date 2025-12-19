Con el paso de las horas se conocen detalles alrededor del caso sobre la muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallado sin signos vitales en su apartamento, ubicado en el barrio Ceiba II de la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con las autoridades, tras recibir la alerta por parte del esquema de seguridad de la togada, miembros de la Policía ingresaron al inmueble y encontraron el cadáver de la mujer en su habitación, y su lado su bebé de apenas 2 meses de nacido.

“Sobre las 5:30 de la tarde, nuestro CAD (Centro Automático de Despacho) recibe una información de que la juez no abre su apartamento. Inmediatamente nos trasladamos al sitio. Nos encontramos ahí con la madre de la juez, el hombre de protección de ella y un cerrajero. Ingresamos al apartamento y en la habitación principal encontramos a la juez acostada con un bebé de aproximadamente mes y medio de nacido”, dijo el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

¿Cuál es el estado de salud del bebé?

El uniformado indicó que luego de encontrar el menor, este fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ojeda aclaró que el pequeño está estable.

“El bebé se encontraba bastante deshidratado. Por la rigidez cadavérica y la lividez que tenía la juez, puedo decirles de que aproximadamente la hora de la muerte sería en la madrugada”, indicó.

“Se traslada hacia un centro asistencial por la complejidad de que el niño no había consumido alimentos, creo que, por más de 12 horas (...) Está en UCI, pero su estado de salud es estable, se está recuperando satisfactoriamente. También los protocolos nuestros es que Policía de Infancia y Adolescencia le restablezca los derechos y se lo entregamos al ICBF, que determinará a quién se le entregue”.

Por su parte, mencionó que el menor aún no ha sido registrado y que solo cuenta con el certificado de nacido vivo.

El último contacto de la jueza Vivian Polanía

Las autoridades revelaron que el último contacto de la jueza Vivian Polanía habría sido a eso de los 8 de la noche, cuando se comunicó que con uno de los hombres de su esquema de protección, quien le habría llevado un domicilio.

“Al ingresar lo encontramos de que estaba intacto, no había sido consumido, nadie más ingresó, no se encontraron signos de violencia”, mencionó Ojeda.

Sobre el padre del bebé, el uniformado indicó: “Sabemos que no vivían juntos por las versiones que nos da tanto la mamá de la juez como el celador del conjunto (...) En la entrevista que se le realizó, él indicó que hace dos días no tenía contacto con la jueza”.