La muerte de la jueza Vivian Polanía, hallada sin vida en su apartamento en la ciudad de Cúcuta, el pasado miércoles 17 de diciembre ha abierto una serie de interrogantes que son materia de investigación por parte de las autoridades.

¿Qué cambia con designación del Clan del Golfo como un grupo terrorista?

Autoridades revelan que “no hay signos de violencia en el cuerpo” de la jueza Vivian Polanía

Legalizan captura de implicados en escándalo de corrupción por millonario contrato de helicópteros MI-17

En el lugar fue encontrado con vida su hijo, un bebé de apenas dos meses de nacido. Desde que se conoció el caso, la Fiscalía analiza distintas líneas para esclarecer qué ocurrió en las horas previas al fallecimiento de la funcionaria judicial.

Aunque inicialmente se han mencionado dos hipótesis principales, el panorama sigue siendo incierto y el foco investigativo se amplía hacia su círculo más cercano.

Instagram heidyvivianpolaniafranco Las dos hipótesis que manejan las autoridades por la muerte de la jueza Vivian Polanía

¿Quién es Anuar Salín Jure Balaguera, pareja de la jueza Vivian Polanía?

Uno de los aspectos que concentra mayor atención es su relación sentimental más reciente. Vivian Polanía mantenía una relación con Anuar Salín Jure Balaguera, quien es el padre de su hijo. En la cuenta de Instagram de la togada aún permanece una imagen publicada en junio, en la que ambos aparecen sonrientes y celebrando la llegada de su bebé Mohammed.

Instagram heidyvivianpolaniafranco Anuar Salín Jure Balaguera, pareja de la jueza Vivian Polanía

La última actividad de la jueza en Instagram es del 18 de julio. En esa publicación, Polanía expresaba entusiasmo y emoción por su maternidad y por su hijo. Su contenido cambio notablemente empezó a compartir mensajes ligados a la maternidad, el orgullo por su embarazo y la alegría que le producía esta nueva etapa de su vida.

Un kilito de amor! pic.twitter.com/ekuZ3lchS9 — vivian Polania (@vivian_polania) September 5, 2025

Aunque su cuenta de Instagram es privada, en sus perfiles profesionales se evidencia su trayectoria académica y laboral. Salín Jure cuenta con formación en Administración de Empresas, una especialización en Alta Gerencia y una maestría en Educación con énfasis en Matemáticas, cursada en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. Además, posee estudios como tecnólogo en Gobierno Local y una especialización en Gestión del Talento Humano.

Linkedin Anuar Salín Jure Balaguera, padre del hijo de la jueza Vivian Polanía

En el ámbito laboral, ha tenido vínculos con la empresa estatal Servicios Postales 4-72, se desempeña como docente catedrático en la Universidad Francisco de Paula Santander desde el año 2018 y, actualmente, figura como ejecutivo de cuentas en la empresa GoPack365, según su perfil en LinkedIn.

Vivian Polanía estaba feliz con su hijo Mohammed: “Creo recuerdos, mientras te espero mi bebé”

En sus últimas publicaciones, Vivian Polanía mostraba una faceta distinta a la que la hizo conocida públicamente. La jueza compartía mensajes donde se describía feliz, plena y orgullosa de su embarazo, asegurando incluso que la maternidad “le sentaba bien”. Esa imagen contrasta con el desenlace que tuvo pues los cibernautas dudan que se haya causado una muerte autoinfligida.

Disfruranto cada instante que estás en mi!! pic.twitter.com/mgJ8G2Bcxe — vivian Polania (@vivian_polania) August 6, 2025

Mientras tanto, avanzan las investigaciones y las autoridades continúan recopilando información sobre su entorno personal y familiar con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento y responder a las múltiples preguntas que aún rodean el caso.