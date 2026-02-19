Este jueves se conoció el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal que indica cuál fue la causa de muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin vida el pasado 17 de diciembre de 2025, en su apartamento ubicado en el barrio Ceiba II de la ciudad de Cúcuta.

Instagram @vivianpolaniafranco La jueza Vivian Polanía, hallada muerta dentro de su apartamento en Cúcuta.

Cabe recordar que el cuerpo de la togada fue encontrado por las autoridades en su habitación. A su lado estaba su bebé de apenas dos meses de nacido.

Las autoridades recibieron la alerta por parte del esquema de seguridad de la jueza, cuyos miembros habían llegado hasta su residencia para el respectivo acompañamiento; sin embargo, no encontraron respuesta, por lo que decidieron notificar a la Policía.

Dos meses después del hallazgo del cadáver, el dictamen forense determinó que la causa de la muerte corresponde a una intoxicación aguda por sobredosis de cocaína.

Archivo EL HERALDO | @heidyvivianpolaniafranco/Redes sociales

No obstante, las indagaciones aún no se detendrán. El médico legista o médico forense solicitó practicar otro examen para verificar si había otras sustancias en el cuerpo de Polanía al momento de su fallecimiento.

Según el diario capitalino ‘El Tiempo’, lo que el médico forense busca establecer es si la jueza consumió otras drogas, medicamentos, alcohol o venenos.

Los resultados de dicho examen ingresarán en el expediente que lleva la Fiscalía General de la Nación sobre el caso porque la información podría ser valiosa para el esclarecimiento de la muerte de la togada.

Vivian Polanía estuvo – para el 2023 – vinculada a investigaciones por un presunto show erótico al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta. Además, era reconocida por sus publicaciones en redes sociales.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una investigación a las personas que aparecían en el vídeo durante celebración de amor y amistad.