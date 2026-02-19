La muerte del niño Kevin Acosta, de 7 años, quien padecía hemofilia A severa y falleció luego de meses de espera por su tratamiento, ha generado un profundo dolor e indignación en el país debido al manejo que le ha dado tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al caso.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseguró el ministro durante el consejo de ministros adelantado el pasado lunes 16 de febrero.

Por su parte, el presidente sostuvo que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se sumó a ese profundo malestar que generaron las declaraciones del jefe de Estado y el jefe de la cartera de Salud.

Durante el Foro La Paradoja de las Regalías de la Contraloría, el jefe del Ministerio Público desvió su intervención para hacer un llamado a que los servidores públicos actúen con sensibilidad y respeto por el dolor ajeno.

“No puedo seguir leyendo esta injundiosa elaboración de mi equipo de regalías sin hacer una manifestación que me sale realmente de las entrañas y es hacer un exhorto, un llamado vehemente a todo servidor público, a toda autoridad pública, especialmente a quienes ocupan los cargos de dirección en el Estado y para no dar nombres propios, Ministro de la Salud y Presidente de la República, a que actúen con un sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos”, aseveró Eljach.

En ese sentido, aseguró que hacía referencia al “triste, lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta, que mereció unas expresiones que han ofendido y han indignado a los colombianos por la forma fría e incalculada en sus efectos nocivos que se hicieron en el momento en que se conoció esa noticia fatal”.

En su mensaje invitó “fraterna y cordialmente” al presidente “a que represente la unidad nacional que es el mandato que la Constitución le asigna. A que mire por todos los colombianos y a que considere que Colombia no atraviesa el mejor momento de su historia y eso exige ponderación y consideración por los demás connacionales en las actuaciones y en las expresiones de los altos mandos del Estado, especialmente de la Rama Ejecutiva”.