Cristian Sneider Martín, un joven, estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, fue hallado sin vida en una zona boscosa de Gachancipá, Cundinamarca.

El joven fue reportado como desaparecido hace unos días. Cursaba primer semestre de Matemáticas y Ciencias de Datos y era becado por su alto puntaje en las pruebas Saber 11.

Había salido de su vivienda en Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa, el pasado lunes 16 de febrero a las 4:00 a. m., rumbo a la universidad, como era habitual. El último mensaje que envió fue alrededor de las 4:30 a. m., indicando que iba en camino.

La Universidad El Bosque lamentó la muerte de Cristian Sneider Martín

Su familia logró ubicar su celular mediante rastreo en una montaña de Gachancipá. Horas después, en la madrugada del martes 17 de febrero, encontraron su cuerpo suspendido de un árbol.

Mientras algunas autoridades locales mencionaron inicialmente la hipótesis de suicidio, la familia ha rechazado esa versión, afirmando que el joven no presentaba señales de depresión, amenazas ni conflictos personales.

Lo que encontraron junto al cuerpo de Cristian Sneider Martín

Asimismo, durante el trayecto hacia Gachancipá, la madre del joven recibió llamadas de desconocidos exigiendo dinero a cambio de la supuesta liberación del estudiante, lo que abrió otra línea de investigación relacionada con posible extorsión.

Cristian Sneyder Martín, estudiante hallado muerto en Gachancipá, Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, solicitó una investigación prioritaria. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección técnica, recopiló grabaciones de cámaras y tomó testimonios para esclarecer los hechos.

Indicó que es muy extraño el caso pues al lado del cuerpo se encontró su computador, su dinero, su teléfono, es decir todas sus pertenencias.

Además, la Universidad El Bosque expresó su solidaridad con la familia y pidió prudencia mientras avanzan las investigaciones.

Augusto Martín, padre del joven, en entrevista con Blu Radio, exigió justicia porque todo el caso estaba muy raro.

“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá”, dijo.