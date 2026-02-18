Un nuevo rifirrafe tiene como protagonistas al ELN y al Gobierno nacional, el primero asegura que el Ejecutivo “tergiversa” sus propuestas de “paz” mientras los bombardea. Frente a este panorama, la defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo que más allá de las palabras, el “país requiere gestos de paz”.

Lea también: Caso Kevin Acosta: Nueva EPS entregó informe sobre ruta de atención

“Ante la pretensión del gobierno para normalizar el uso de la perfidia y el “todo vale” en los acercamientos con el ELN, principios fundamentales como la buena fe y los acuerdos son para cumplirlos, están seriamente afectados; quisiéramos que la realidad sea otra, pero como se trata de la credibilidad, es mejor expresarnos con franqueza”, indicó la guerrilla a través de un comunicado.

Insistieron en la propuesta de construir un “Acuerdo Nacional” para, según afirmaron, “superar la crisis estructural y el conflicto social, político y armado de más de 7 décadas, que le permita a Colombia construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías”.

Lea también: Homicidios empañaron dispositivo de vigilancia en Barranquilla y el Atlántico: al menos 18 víctimas fatales

Iris Marín le habló directamente al ELN precisando que Colombia requiere “respuestas concretas para la población civil”.

“Un gesto muy valioso podría ser la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas e información de quienes se encuentran desaparecidas. Es su obligación hacerlo: cumplir el DIH. Son decenas y las familias están sufriendo de una manera indescriptible. En sus manos está aliviar este dolor”, aseveró este miércoles mediante un mensaje en su cuenta de X.

Lea también: Petro dice que mamá de Kevin Acosta no aceptó cirugía: “No mentimos anoche”

En su comunicación, el grupo guerrillero se refirió al tema del narcotráfico del que dijo que no puede usarse “como cortina de humo para los recurrentes escándalos del actual gobierno”.

“Proponemos se adelante un plan para superar el narcotráfico con la participación de las comunidades, en este contexto contemplamos la conformación de dicha Comisión de verificación internacional, como muchas otras actividades y acciones que habrán de contemplarse y no exclusivamente con el ELN”, destacaron al tiempo que afirmaron no tener nada que ver con el ‘narco’.

“Muy seguramente, en el contexto favorable que queremos crear en las próximas elecciones, la búsqueda de una salida al narcotráfico es uno de los temas importantes para quienes participan en el debate electoral, abriendo puertas para soluciones dialogadas. Es lo que el país espera”, cerraron.