Pese a los vastos operativos desplegados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, la sombra del sicariato se extendió a los barrios populares de la capital y a los municipios de Soledad y Malambo, sumando durante los cuatro días de carnaval al menos 15 homicidios. En el resto de poblaciones del Atlántico se presentaron tres hechos de sangre, entre estos el crimen de una mujer en Sabanagrande este Martes de Carnaval, para un conteo global de 18 víctimas fatales en toda la jurisdicción.

Si bien las autoridades civiles y de Policía no entregaron este martes un balance en materia de seguridad por las carnestolendas, con datos aportados por redes de apoyo ciudadano, en su mayoría conformadas por exmiembros de la Fuerza Pública y de la vigilancia privada, se alcanzó a construir el registro de asesinatos, aparentemente derivados en su mayoría de las disputas entre estructuras criminales.

El peor día

Sin dudas el Sábado de Carnaval fue uno de los días más complicados en materia de seguridad, pues se contabilizaron al menos 12 muertes violentas, incluyendo en este listado una masacre con tres víctimas fatales, ocurrida en el barrio Las Américas, perteneciente a la localidad Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales de ese homicidio colectivo como César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 y Luis Gabriel Solano Villa, de 50 años. Los tres hombres se encontraban en una vivienda consumiendo bebidas embriagantes cuando fueron sorprendidos por un pistolero.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, ONG que contabiliza las masacres en territorio nacional, reportó que el hecho ocurrido hacia las 3:45 de la tarde ese sábado era la masacre número 16 ocurrida en 2026 en el país.

EL HERALDO conoció que los hoy occisos se dedicaban a la albañilería, oficios varios y mototaxismo. Mientras que la Policía indicó que en la zona donde se registró la masacre hay injerencia de ‘Los Costeños’.

La larga lista de crímenes de Barranquilla se completó con los hechos de sangre registrados en La Ceiba, San Isidro, Las Nieves, La Esmeralda, El Bosque, y Nuevo Horizonte y Costa Hermosa, en Soledad.

Además, por otro lado, se le sumaron los homicidios ocurridos en Manatí y en Luruaco, este último en un aparente hecho de intolerancia en el que murió un hombre nativo de la Isla de San Andrés.

Terror en Las Nieves

El barrio de la localidad Suroriente de Barranquilla se tiñó de rojo en tres de los cuatro días de carnaval. La racha criminal empezó el sábado con el asesinato de un joven identificado como Brayan Reales, quien estaba en compañía de unos familiares y fue acribillado de cinco mortales disparos por un sicario a pie.

Al día siguiente, a eso de las 2:30 p. m., un propietario de un estadero, identificado por la Policía como Michael Yordan Márquez Rosillo, de 30 años, fue asesinado por unos sicarios en moto.

Y este lunes, Deivis de Jesús Palmera Sánchez, de 22 años de edad, cayó en un ataque armado que también dejó tres personas heridas.

Martes violento

Dominic Santiago Franco Carmona, de 21 años de edad, fue la víctima fatal de un ataque a bala registrado la mañana de este martes 17 de febrero en el sector de Carlos Meisel, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

El mismo hecho dejó herido a Juan Diego Guzmán Peña, de la misma edad y acompañante del occiso.

Según el informe suministrado por la Policía, a eso de las 6:55 a. m., las víctimas se encontraban en un sector conocido como la ‘Caleta Los Cultura’, ubicada en la calle 74 con carrera 24, cuando un sujeto armado los increpó y luego les disparó.

Héctor Antonio Marichal Herazo, de 36 años y nacionalidad venezolana, fue asesinado a tiros al mediodía de ayer en el sector de Villa Muvdi, en Soledad. Este hombre almorzaba, cuando se le acercó un sicario y le segó la vida de manera instantánea.

Y por la tarde Betania María Méndez Machado, conocida como ‘La Beba’, fue acribillada en el barrio Los Caracoles de Sabanagrande.

Cifras contrastadas

El año anterior, el entonces comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, destacó la disminución de los homicidios y habló de una reducción de un 79 %, en comparación con 2024.

En su momento, el alto oficial contabilizó para 2025 al menos ocho muertes violentas en los cuatro días de carnaval en Barranquilla y su área metropolitana, con 11 casos menos que en 2024.

Hay que destacar que el año anterior tampoco se presentaron homicidios en el resto de municipios del Atlántico.

Ahora, en este 2026, el número de muertes violentas se elevó como hace un par de años y los móviles de todas estas estarían relacionadas con la batalla interminable entre grupos delincuenciales que buscan apoderarse de las rentas criminales.

Estudiantes extranjeros heridos residen en la capital del país

La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa con las pesquisas por el ataque a tiros registrado la noche del domingo anterior en una tienda del barrio Montecristo que dejó a tres jóvenes europeos heridos.

Motte Cyprien Loic, de 20 años y nacionalidad francesa; Teo María Starostenko, de 24 años y nacionalidad italiana, y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años y nacionalidad inglesa. Los tres jóvenes, alcanzados por las balas, al parecer, habían estado en eventos cercanos y habrían llegado al negocio para seguir de goce. Se conoció que los lesionados son estudiantes que provenían de Bogotá y se desplazaron hasta Barranquilla para disfrutar de las fiestas de Carnaval.

A través de un informe conocido por esta casa periodística se estableció que el ciudadano francés Loic recibió dos impactos por arma de fuego, uno en el abdomen y otro glúteo izquierdo con fractura en fémur, por lo que debió ser remitido a la Clínica General del Norte.

Los otros dos acompañantes fueron trasladados a la Clínica de El Prado y en las últimas horas habrían sido dados de alta.