El presidente Gustavo Petro cada día toma más distancia de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, o al menos eso parece por sus constantes cuestionamientos contra la directora de la Fiscalía.

Esta vez, el jefe de Estado se refirió a la Fiscalía por el tema de la crisis en el sistema de Salud en el país, en particular con los recientes hechos de corrupción que se estarían registrando en el Fomag.

“Amerita una investigación de la fiscal general de la Nación, pero es que aquí no hay ninguna investigación. Y no sé qué pasa con la Fiscalía respecto al tema de la salud en Colombia. Y esto es prioritario”, dijo el mandatario sobre el tema.

Agregó en parte de su declaración, durante un consejo de ministros registrado este lunes 16 de febrero: “Se ha llevado a la Nueva EPS a una parálisis solo para que las mafias sigan dominando el sistema de salud de Colombia. Es para eso. Ningún juez se debe prestar a esa circunstancia”.

“Yo lo denuncié siendo parlamentario, cómo el dinero iba a algunos grupos paramilitares. Y después fue confesado por los señores, cómo el médico Diez Maloof, senador —no recuerdo si era senador de la República— montó un sistema de traslados de hospitales, clínicas y EPS hacia el movimiento paramilitar de extrema derecha y narcotraficante de Colombia, que aún subsiste incluso dentro del Fomag”, dijo también Petro.

Y afirmó: “La prioridad no es ver cómo se captura a un ministro, como en el caso de Bonilla (exministro de Hacienda), la injusticia con él es total. Pero no voy a meterme en eso, sino en esto: no hay un proceso investigativo a fondo sobre qué pasó con decenas de billones de pesos que, siendo del Gobierno —es decir, del pueblo colombiano— destinados a salvar vidas humanas, se fueron en lujos y detalles de los dueños de las EPS, condenando a la muerte a miles, decenas de miles de colombianos. Para mí, eso es un crimen de lesa humanidad, que se intenta perpetuar a través de congresistas que reciben dinero de los dueños de las EPS, como varios de la Comisión Séptima del Senado, para que la ley de reforma a la salud siga vigente”.

“El pueblo decidirá si los vuelve a reelegir o no, eso es problema de la sociedad. Pero el daño que le han hecho a la vida de los colombianos es inmenso, destructor, yo diría que suicida, al impedir que esto se cambie definitivamente y se transforme en un sistema que, como aquí demostramos en cifras, es muchísimo mejor que lo que tenían en 2022 y años atrás, que no es más que la Ley 100 y punto”, apuntó.