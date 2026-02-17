El último consejo de ministros dejó mucho de qué hablar y no precisamente por el salario mínimo, el tema que preocupa a los trabajadores luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decretó que lo estableció. Toda gira en torno a la respuesta que dio el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, a la muerte de un menor con hemofilia que no recibió los medicamentos de Nueva EPS.

Lea también: Abogado colombiano fue multado con 26 millones de pesos por usar inteligencia artificial en un recurso

El polvorín que levantó las declaraciones del mandatario y de su ministro vino principalmente de figuras de distintos sectores políticos que cuestionaron las palabras de los dos frente al deceso de Kevin Arley Acosta Pico que sufrió un accidente en bicicleta lo que empeoró su diagnóstico. Sumado a ello, el traslado de Pitalito a Bogotá fue tardío.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseguró el ministro durante el consejo de ministros adelantado el pasado lunes 16 de febrero.

Por su parte, el presidente sostuvo que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

Lea también: ¿En qué consiste el “salario mínimo móvil”, la propuesta de Petro que podría aumentar el sueldo?

Las críticas no tardaron en llegar, una de ellas vino de la precandidata presidencial, Paloma Valencia, quien aseguró que interpondrá una queja disciplinaria contra el ministro de Salud “por la negligencia en el caso del pequeño Kevin Arley. Los niños son primero y su derecho a jugar no puede ser la excusa para tapar el desastre de un gobierno indolente”.

A su turno, Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, sostuvo que “los problemas de la salud no se solucionan tratando con displicencia ni culpando a los pacientes o a sus cuidadores”. “Me entristece profundamente la muerte del niño Kevin Arley Acosta. Los niños tienen derecho a la vida, a jugar y al tratamiento médico oportuno”.

La organización Médicos de Colombia insistió que “la culpa no es de la madre del niño como ustedes (Jaramillo y Petro) sugieren. Un paciente hemofílico puede llevar una vida normal si recibe OPORTUNAMENTE su medicación. No hay disculpa posible, no hay enfoques alternativos. No hay prevención que valga si el sistema de salud está arruinado”.

Lea también: “Según ellos, debía dejarlo sin hacer ninguna actividad”: mamá de niño con hemofilia que murió esperando medicamentos en respuesta a Petro y ministro Jaramillo

A su turno, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, también criticó al ministro y al mandatario a quienes calificó de ser “ironía HUMANA”. “Encontraron a la responsable: ¡la mamá del niño que no lo debió haber dejado montar en bicicleta! Desbarataron el sistema de salud y siempre encuentran una cortina de humo para encubrir su destrucción. Hoy son muchas las personas que lloran por culpa suya”.

Pacientes Colombia fue aún más contundente: “Kevin no es un ANGEL, Kevin ES UNA VICTIMA DE LA SALUD DE PETRO”.

Finalmente, la senadora María Fernanda Cabal manifestó que el peligro para el niño no era montar en bicicleta sino “Petro y su Ministro Jaramillo que destruyeron el sistema de Salud y que administran la Nueva EPS que no entregó el medicamento que necesitaba Kevin desde hace dos meses”.