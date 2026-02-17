El presidente Gustavo Petro anunció el domingo que en el nuevo decreto que expedirá en los próximos días sobre el salario mínimo, ordenado por el Consejo de Estado, mantendrá el valor de lo que denomina “salario vital” para 2026, que fue fijado en dos millones de pesos (unos 546 dólares), y no descartó que esa cifra se pueda modificar.

“Dado que esta es una sentencia que nos ordenan, yo voy a aceptar el que se genere un decreto transitorio”, dijo Petro en una alocución al país sobre la subida del 23,7 % del salario mínimo, decretada a finales de diciembre pasado y criticada por algunos sectores que la consideran exagerada porque no se ajusta a la realidad económica del país.

Según Petro, “el nuevo decreto va a mantener un salario vital”, aunque aclaró que, para cumplir con las exigencias del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, presentará nuevos estudios que justifican la subida del salario mínimo.

“Solo que con las realidades económicas que desde el día que yo firmé (el decreto) sustentan que no nos equivocamos, pero que puede modificarse el salario vital decretado de acuerdo a las nuevas realidades económicas”, agregó.

El pasado viernes, después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto que aumentó en un 23,7 % el salario mínimo, Petro se hizo eco en X de unos mensajes del economista colombiano Daniel Ossa, profesor asistente en la Universidad de Denver (EE. UU.), según el cual la remuneración básica puede ser incluso mayor para cerrar la brecha social.

“Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales”, escribió Petro.

El mandatario dejó en claro “que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil”, lo que indica que puede variar.

La idea de un salario mínimo móvil intenta salirle al paso a la actualización que se hace actualmente, donde el Gobierno de turno a principios de diciembre abre una mesa de concertación con centrales obreras y gremios para discutir el salario mínimo y a partir del 1 de enero del año siguiente empieza a regir el porcentaje del aumento que se acordó y si no se logró un pacto Presidencia lo decreta.

Así las cosas, Petro, a menos de seis meses de que termine su mandato, el próximo 7 de agosto, propuso realizar ajustes dependiendo el momento al que vive la economía, tomando como referencia los indicadores técnicos del Dane.

De momento, la Casa de Nariño no ha dado detalles sobre el salario mínimo móvil, sin embargo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que los empresarios y centrales obreras coinciden en mantener el aumento del 23,7 % por lo que ahora procederán a expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado.