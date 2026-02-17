La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de solo 7 años que murió debido a que Nueva EPS no le proporcionó el tratamiento para su diagnóstico de hemofilia, ha generado una polémica luego de que el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo se pronunciaran sobre el caso.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseguró el ministro durante el último consejo de ministros adelantado el pasado lunes 16 de febrero.

Por su parte, el presidente sostuvo que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

El mandatario también aseguró que el caso tiene que ser investigado a fondo, para establecer si hubo responsabilidad de parte de la EPS y los encargados del proceso de la entrega de medicamentos.

El menor sufrió un accidente montando una bicicleta por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial en Pitalito, Huila. Allí permaneció durante tres días para luego ser remitido al hospital La Misericordia, en Bogotá.

Allí murió esperando que Nueva EPS le proporcionara los medicamentos para tratar las afectaciones que tuvo debido al accidente y que terminó por empeorar la hemofilia.

Ante todo esto, la señora Yudy, madre de Kevin, se pronunció, en respuesta al presidente y al funcionario.

“Yo no puedo tener a mi hijo encerrado, sin hacer nada. Muchos niños con hemofilia no tienen su medicamento. Cualquier niño, así no se golpee, puede tener un sangrado. Me parece desconsiderado lo que están diciendo”, dijo la madre del niño, según cita El Tiempo.

“Es una persona inconsciente, él es quien está acabando con el buen servicio de las prestadoras de salud. Debería ponerse la mano en el corazón, no ser tan mala gente. Él tiene al país así, aguantando hasta hambre, y ahora se la da de muy santo y de que es el mejor presidente. Que no sea tan inconsciente”, agregó la madre sobre el presidente Petro.

Sobre las palabras del ministro Jaramillo, dijo que “no entiende nada de salud”, en referencia a que cualquier niño, según sus palabras, con o sin diagnóstico, tiene derecho a jugar.

“Al ministro de Salud le digo que no debería ponerse a hablar lo que no es. Yo no tenía por qué tener a mi hijo como prisionero”, concluyó.