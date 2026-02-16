En medio de la polémica por la reciente suspensión del Consejo de Estado al aumento del salario vital 2026, el presidente Gustavo Petro indicó, en su alocución del domingo 15 de febrero, que le pedirá una aclaración al magistrado Juan Camilo Morales sobre esta decisión, haciendo énfasis en la frase de “carácter prevalente”.

“Vamos a aclarar esto con el magistrado. Eso hace que de los ocho días –plazo que tiene el Gobierno para expedir el nuevo decreto- se tenga que usar más días para que él nos explique por qué esta frase de carácter prevalente no está en su auto”, dijo el jefe de Estado.

Petro señaló que Morales, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y quien es el ponente del auto mediante el cual se suspende provisionalmente el incremento del salario mínimo del 23.7%, que equivale a 2.000.000 de pesos, aunque anexa la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional para suspender dicho decreto, no tuvo en cuenta aspectos claves que están presentes en la Constitución.

El mandatario se refiere a que, en dos artículos de la Constitución de 1991, se habla del “carácter prevalente” que debe tener el salario mínimo en Colombia, y que en su criterio “no tuvieron en cuenta todos los anteriores ministros de Hacienda, en gobiernos anteriores”.

Asimismo, el presidente colombiano explicó que ese “carácter prevalente” del salario mínimo vital, “que se inauguró en este Gobierno, está por encima de los demás criterios, no de manera ponderada”, pues sostuvo que así lo establece el artículo 25 de la Constitución de Colombia.

Insistió en “la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, que se ordena en el artículo 53 de la Constitución de Colombia, y que ya es obligatoria desde el año 1999″.

Añadió en sus declaraciones, que en los gobiernos anteriores “relegaron el salario mínimo de la canasta vital de la familia, porque un trabajador tiene familia y por eso ahora toca dar unos saltos. Los di en los tres primeros años:17%, 18%, y ahora, último año de mi gobierno, 23%, para llegar al nivel de lo que llamamos un salario vital, que es lo que se ha decretado siguiendo la orden de la Corte Constitucional", dijo.