La crisis que vive el sistema de salud colombiano sigue indignando a los usuarios que son los más afectados con las postergaciones de citas con especialistas o con la falta de entrega de medicamentos como le ocurrió a Kevin Arley Acosta Pico, un niño de solo 7 años que murió debido a que Nueva EPS no le proporcionó el tratamiento para su diagnóstico de hemofilia.

Lea también: Abogado colombiano fue multado con 26 millones de pesos por usar inteligencia artificial en un recurso

El menor sufrió un accidente montando una bicicleta por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial en Pitalito, Huila. Allí permaneció durante tres días para luego ser remitido al hospital La Misericordia, en Bogotá.

Allí murió esperando que Nueva EPS le proporcionara los medicamentos para tratar las afectaciones que tuvo debido al accidente y que terminó por empeorar la hemofilia.

X @RonnySuarez_ El niño Kevin Arley Acosta Pico.

Pero lo que indignó a muchos fue la respuesta del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro que se enteraron del fatal desenlace de Kevin Arley. Se mostraron poco empáticos frente vivida por el menor fallecido que es la historia de muchos otros pacientes de distintas EPS en el país.

Lea también: Un italiano, un francés y un inglés, los tres extranjeros heridos a bala en tienda de Montecristo

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, aseguró el ministro durante el último consejo de ministros adelantado el pasado lunes 16 de febrero.

Por su parte, el presidente sostuvo que “si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”.

A esto, la organización Médicos de Colombia insistió que “la culpa no es de la madre del niño como ustedes (Jaramillo y Petro) sugieren. Un paciente hemofílico puede llevar una vida normal si recibe OPORTUNAMENTE su medicación. No hay disculpa posible, no hay enfoques alternativos. No hay prevención que valga si el sistema de salud está arruinado”.

Lea también: Sanguino dice que gremios y trabajadores están de acuerdo en mantener el aumento del 23,7 % en el salario mínimo

A su turno, el precandidato presidencial, Sergio Fajardo, también criticó al ministro y al mandatario a quienes calificó de ser “ironía HUMANA”. “Encontraron a la responsable: ¡la mamá del niño que no lo debió haber dejado montar en bicicleta! Desbarataron el sistema de salud y siempre encuentran una cortina de humo para encubrir su destrucción. Hoy son muchas las personas que lloran por culpa suya”.

Pacientes Colombia fue aún más contundente: “Kevin no es un ANGEL, Kevin ES UNA VICTIMA DE LA SALUD DE PETRO”.