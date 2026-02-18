Faltan menos de 17 días para que en todo el país se celebren las elecciones legislativas. La Registraduría informó que para ejercer el voto el domingo 8 de marzo ya quedaron habilitados 41.287.084 colombianos.

Detalló la entidad que, de los ciudadanos aptos para sufragar, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres, quienes podrán votar en 125.259 mesas, distribuidas en 13.746 puestos de votación.

De la cifra total 40.036.238 ciudadanos (20.553.062 mujeres y 19.483.176 hombres) podrán sufragar en 123.314 mesas de votación, que se instalarán en 13.493 puestos: 6.011 en el área urbana y 7.482 en el área rural, en el territorio nacional. Por su parte, 1.250.846 podrán votar en el exterior, recordando que el periodo de votación en el exterior inicia el 2 de marzo y finaliza el 8 de marzo.

“Para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1.438.986 personas, de las cuales 676.538 son mujeres y 762.448 son hombres, quienes podrán sufragar en 5.042 mesas, distribuidas en 2.109 puestos de votación de 19 departamentos y 168 municipios que conforman estas circunscripciones", se lee en el comunicado de la Registraduría.

La Registraduría recordó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store ,y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.

Ciudadanos habilitados para votar en el Atlántico

La Registraduría también detalló las cifras de las personas habilitadas para votar el 8 de marzo en cada departamento. En el caso del Atlántico, son 2.133.135.

Por su parte, en el departamento de Bolívar son 1.794.168 las personas habilitadas, mientras que en Cesar son 931.353, en Córdoba 1.406.985, en La Guajira 708.871, en Magdalena 1.095.749, San Andrés 54.067 y Sucre 768.586.

En el caso del Atlántico, en las elecciones habrá 375 puestos de votación y 6545 mesas.