La Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una investigación disciplinaria contra tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso penal seguido contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con el auto notificado el 17 de febrero de 2026, la actuación se dirige contra los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto.

La decisión surge tras una queja en la que se cuestiona una posible vulneración al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en el fallo emitido el 14 de octubre de 2025, cuya lectura pública se realizó el 21 de octubre del mismo año.

El expediente disciplinario tiene su origen en una solicitud presentada por un ciudadano que alegó que uno de los integrantes de la Sala habría debido declararse impedido antes de participar en la decisión.

Antes de la apertura formal de la investigación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela interpuesta por el mismo denunciante. En ella se argumentaba que la supuesta omisión en la declaratoria de impedimento afectó el debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.

Sin embargo, la Corte rechazó la tutela al concluir que el accionante no tenía legitimación para promoverla, ya que no demostró una afectación directa de sus derechos fundamentales ni representación válida de terceros. El alto tribunal precisó que la calidad de veedor o ciudadano interesado no otorga habilitación procesal para impugnar decisiones judiciales en las que no se es parte.

En su decisión, la Corte dejó a salvo la posibilidad de acudir a las instancias disciplinarias competentes, lo que finalmente derivó en la apertura de la investigación por parte de la Comisión de Disciplina Judicial.

El proceso disciplinario se encuentra ahora en etapa inicial y deberá establecer si existieron o no irregularidades en la actuación de los magistrados al momento de proferir la sentencia dentro del caso contra el exmandatario.