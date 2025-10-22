Tras ser absuelto de todos los cargos el pasado martes por el Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe dijo en rueda de prensa que espera que su ex abogado Diego Cadena y el ex representante a la Cámara por el Centro Democrático y hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada, puedan salir avantes de los sendos procesos penales que se les siguen por el mismo caso de los supuestos sobornos.

“Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso como el doctor Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada rápidamente puedan superar sus dificultades”, dijo el ex jefe de Estado.

Además, pidió disculpas a la Justicia y a la Procuraduría por el tiempo invertido en el caso.

Desde su hogar, en el oriente antioqueño, manifestó el líder natural del Centro Democrático: “Pido a la Providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la Providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano”.