Agradecido con la justicia y con quienes estuvieron durante todo el proceso judicial se mostró el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su primer pronunciamiento tras el fallo en segunda instancia que lo absolvió del caso en su contra y le revocó la condena.

“Gracias a mis compatriotas y a tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes, su apoyo y sobre todo por sus oraciones. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha”, comenzó diciendo el exmandatario en una rueda de prensa que convocó para este martes.

De igual manera, aseguró que espera que Diego Cadena -quien fungió como su abogado dentro del caso pero que luego terminó condenado por ofrecerle un beneficio jurídico a Monsalve a cambio de cambiar su versión sobre los supuestos nexos del expresidente con paramilitares- y Álvaro Hernán Prada “rápidamente puedan superar sus dificultades”.

Citando a dos de sus profesores de la Universidad de Antioquia, Uribe Vélez precisó que “para conocer al individuo, profundizaran en el individuo, sin dejarse impresionar por los juicios de amigos o adversarios”, cuestionando la decisión en primera instancia que lo halló culpable y que lo condenó a 12 años.

Al tiempo, ofreció excusas a la justicia y a la Procuraduría por, según indicó en su breve pronunciamiento, “todo el tiempo que he quitado por este proceso”.

Renglón seguido, insistió en su inocencia alegando que “lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad” en el proceso y que este fallo en segunda instancia –que será apelado por la defensa de las víctimas en la Corte Suprema de Justicia- le da razón.

“Mis compatriotas, a lo largo de esta extensa vida pública, pido a la Providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la Providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo del que me siento muy orgulloso en pertenecer, el gran pueblo colombiano”, finalizó.

Uribe al ser cuestionado por el recurso de casación que presentará Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia guardó silencio y no respondió preguntas de los periodistas, acto seguido se levantó de su silla y dio por terminada la rueda de prensa.