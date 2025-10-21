En las últimas horas, personal de la Fiscalía General de la Nación capturó al Subcomandante de la Policía Departamental de La Guajira, por delitos sexuales.

Se trata del teniente coronel, Carlos Julián Rodríguez Campos, quien fungía como segundo al mando en este departamento.

La entidad policial informó mediante un comunicado que sobre el oficial pesaba una orden de captura vigente por delitos sexuales, por lo cual, este se presentó en las instalaciones del ente acusador para responder por lo que es sindicado.

La Policía de La Guajira, también reveló que Rodríguez Campos, ocupó dicho cargo hasta el pasado 16 de octubre.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos por los cuales se le señala habrían ocurrido presuntamente durante el tercer trimestre del presente año.

Se conoció que la Policía Nacional, en el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Así mismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes.