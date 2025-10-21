Con un mensaje inspirador sobre la importancia de la cultura, la educación y la lectura como herramientas para transformar la sociedad, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, clausuró oficialmente la décima edición de la Feria Un Río de Libros 2025.

Leer también: En Planeta Rica, Córdoba, la Policía detuvo a un hombre que estaba armado

El evento reunió a más de 10 mil visitantes durante cinco días de programación en el Centro de Convenciones de Montería.

“La principal herramienta en contra de la desigualdad, de la pobreza, es radicar el analfabetismo. Y el analfabetismo se radica no solamente yendo a una escuela, sino fomentando la lectura. De verdad que para mí es muy importante este tipo de eventos que promueven la cultura, que le dan la importancia que merecen nuestros artistas, nuestros poetas, nuestros escritores, nuestros gestores culturales”, expresó el mandatario.

Zuleta Bechara también subrayó el papel de la cultura y el deporte en la transformación del ser humano. “No hay nada que transforme más el ser que el conocimiento, que la cultura y que el deporte”.

Importante: El presidente Gustavo Petro inauguró la Universidad del Sur en Montería

Aprovechó el acto de clausura para anunciar que desde ya inicia la planeación de la próxima edición del evento de literatura más importante del departamento. “Y les tengo que decir, el próximo año será mejor porque desde ya nos ponemos a armar ese gran evento que será un Río de Libros del año 2026”, resaltó Zuleta.