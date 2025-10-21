En el marco de la ofensiva contra el delito las unidades de la Policía Nacional que hacen parte del departamento de Córdoba y están adscritas a la Estación del municipio de Planeta Rica capturaron en flagrancia a un hombre que estaba armado.

Al ciudadano de 35 años le hallaron en su poder un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson y 18 cartuchos para el mismo, por lo que fue dejado a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que lo procesa por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Dicha arma será sometida a los análisis correspondientes en aras de establecer si este revólver fue utilizado en la comisión de otros delitos en el territorio nacional.

La captura, de acuerdo con el reporte de la Policía, se produjo en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro materializada en una vivienda de la zona urbana de Planeta Rica.

La Policía Nacional en Córdoba reitera su compromiso de mantener acciones permanentes de control y prevención en los diferentes municipios del departamento, a fin de proteger a la comunidad y contrarrestar la comisión de delitos, y reitera a la ciudadanía la importancia de denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa a la línea de emergencias 123 o al número celular 3227021245 (línea segura), garantizando absoluta reserva.

Otra captura

De otra parte, en desarrollo de los planes de control y verificación de antecedentes a viajeros en el terminal aérea de Montería, uniformados de la Policía Metropolitana realizaron la captura, por orden judicial, de un hombre de 41 años, requerido por las autoridades para cumplir condena por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

Los hechos se registraron en el filtro de ingreso a vuelos nacionales, donde los policías procedieron a solicitar antecedentes a las personas que se disponían a abordar. En ese momento, al verificar los datos del ciudadano en el sistema PDA de la Policía Nacional, se evidenció una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N.º 2 de Montería, con fecha del 18 de junio de 2025, por solicitud de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado Nº 144 de Montería.