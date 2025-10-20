Las labores investigativas adelantadas por unidades de la Policía Metropolitana de Montería y el Gaula Militar, permitieron la captura en flagrancia de un presunto integrante de la subestructura Javier Yepes cantero del Clan del Golfo por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado en la vereda El Cepillo, de Cereté, y de quien no suministraron su identidad, sería el encargado de almacenar y alquilar armas que posteriormente eran utilizadas para la materialización de acciones homicidas y para intimidar a las víctimas de los cobros de extorsión en los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos, que hacen parte de la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Montería.

Al procesado le hallaron en su poder tres pistolas calibre 9 mm, dos de ellas traumáticas modificadas para uso letal, un revólver calibre 38, tres proveedores y 28 cartuchos, además lo vinculan a cuatro procesos judiciales por concierto para delinquir, homicidio y amenaza.

En lo corrido de este año la Policía Metropolitana de Montería ha capturado a 134 personas de las cuales 117 han sido en flagrancia y 21 por orden judicial. Doce capturas han sido por porte ilegal de armas de fuego.