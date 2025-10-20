Camilo Andrés Garzón Díaz, 23 años, fue identificado por las autoridades el hombre que falleció en medio de la simulación de pelea de boxeo que se realizaba en plena vía pública del barrio Alto Prado, en Barranquilla.

Leer más: Un hombre resultó herido a bala en el barrio Piñique, Baranoa

De acuerdo con las autoridades, el caso se presentó este domingo 19 de octubre, cuando Garzón Díaz se encontraba desarrollando una simulación de pelea de boxeo contra una mujer en la calle 79 No 70-50. Al parecer, en medio de la actividad, Camilo Andrés recibió un fuerte golpe en el rostro que lo dejó inconsciente.

Lea también: Un hombre y una mujer fueron atacados a bala en el barrio Carrizal

Ante esto, los residentes del sector lo trasladaron hasta la Clínica De La Costa, donde los médicos de turno confirmaron su deceso minutos después.

Por estos hechos, la Policía capturó a la mujer implicada, quien responde al nombre de Melani Salome Sánchez, 18 años.

No olvide leer: Revictimización, peligro a la mujer y duda en la justicia: fenómenos tras la libertad de un feminicida

Además, unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla adelantan investigaciones para esclarecer lo sucedido en este caso.