En la noche de este domingo 19 de octubre se registró un ataque a bala en el barrio Carrizal, exactamente en la calle 50 con carrera 3, en el que una pareja resultó herida.

Según el reporte de las autoridades, un hombre y una mujer, quienes aún no han sido identificados, se desplazaban en un vehículo particular cuando fueron interceptados por sujetos a bordo de una motocicleta. El ataque sicarial se registró alrededor de las 6:44 de la noche.

Los presuntos sicarios, sin mediar palabra, los atacaron con arma de fuego causándoles graves heridas, y huyeron del lugar con rumbo desconocido. La pareja fue trasladada de inmediato al Camino Ciudadela 20 de Julio.

Posteriormente, alrededor de las 7:58 p.m., la Policía Metropolitana confirmó que la mujer falleció en el centro médico, a causa de las heridas.