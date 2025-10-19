En la celda 13 del pabellón cinco, de la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, fue hallado sin vida Jean Pierre Cardozo Padilla, de 37 años, quien estaba condenado por el delito de feminicidio.

De acuerdo con las autoridades del recinto penitenciario, este hombre tomó la decisión de autolesionarse y se ahorcó. Las unidades del INPEC se percataron de los hechos el pasado sábado, cuando los dragoneantes se encontraban realizando la ronda de vigilancia y supervisión de rutina.

Tras el hallazgo del cuerpo, le dieron aviso al médico de turno, quien al llegar a la celda verificó y confirmó que Cardozo Padilla, no tenía signos vitales, y por las condiciones del cuerpo presumen que murió en horas de la madrugada del sábado 18 de octubre. Posterior a estos hechos, el INPEC comunicó el caso a la Policía Judicial, quienes procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver.

Sobre el occiso se estableció que había sido capturado en abril de 2024, en el municipio de Soledad, Atlántico, por el feminicidio de su expareja sentimental, de Paola Andrea Barreto Vargas, de 27 años.

Para el día de los hechos, Barreto Vargas se encontraba en su vivienda en el barrio La Ilusión, de Soledad, hasta donde ingresó Cardozo Padilla, de al menos 12 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Todo esto delante del hijo de la hoy también fallecida.

Luego del ataque, la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó al agresor, que además presentaba anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, inasistencia alimentaria, hurto y violencia intrafamiliar.