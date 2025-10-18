En la Unidad de Cuidados Intensivos de Clinivida, de Riohacha, se encuentra Camilo Villa, un tatuador de 38 años, oriundo de Medellín, quien recibió una fuerte descarga eléctrica cuando realizaba ejercicios, el pasado viernes 17 de octubre, en una de las principales playas de Palomino, La Guajira.

Este hombre hace aproximadamente un año reside en la principal población turística de Dibulla, junto a su compañera sentimental, quien también se dedica al arte de tatuar.

Para el día de los hechos, Camilo estaba trotando y de manera inesperada pisó un cable de alta tensión que se había caído, con anterioridad, de uno de los postes de energía a cargo de la empresa Air-e.

Al sufrir el incidente sufrió quemaduras en el 35 % de su cuerpo con mayor afectación en las extremidades. También presenta fuertes contusiones en el rostro, ya que el fuerte impacto con el cable, lo arrojó al menos cinco metros de distancia.

De acuerdo con Andrea Villa, hermana del herido, tras los hechos, un ciudadano logró quitarle a Camilo, el cable que lo tenía aún pegado a su cuerpo y con la ayuda de la comunidad fue llevado a un hospital local y luego a la UCI, donde permanece.

“Él está acompañado por su novia y se encuentra sedado por los fuertes dolores que siente, estamos esperando que se estabilice un poco para trasladarlo a la Clínica San Vicente, de Medellín, que tiene una unidad especializada para quemados. Tuvimos que gestionar incluso un avión ambulancia porque requiere de cuidados extremos”, relató Andrea Villa.

Además, indicó que responsabilizan de los hechos a la empresa Air-e, ya que tienen información de que la comunidad había informado sobre la caída del cable de alta tensión para que este fuera retirado, ya que representaba un peligro para los ciudadanos.

“Necesitamos y exigimos que la empresa se haga responsable y asuma los gastos de todo el proceso y recuperación de mi hermano, él junto a su novia son trabajadores independientes y no tienen los recursos necesarios para enfrentar una situación de tan gran magnitud. Si la persona que lo ayudó no lo hubiera hecho, mi hermano no se hubiese salvado”, puntualizó Camila Villa.