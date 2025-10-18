En la mañana del pasado viernes 17 de octubre, unidades de la Estación de Policía de Achí, en el sur de Bolívar, capturaron a Juan Ignacio Mármol Arias, un hombre de 64 años condenado por abuso sexual de menores.

El arresto se produjo hacia las 9:18 a. m., durante un procedimiento de registro e identificación en la calle 13 con carrera 8, en pleno centro del municipio. Al verificar la cédula del hombre a través del sistema de información policial (APP-POL), los uniformados confirmaron que existía una orden judicial vigente en su contra.

Según la Policía, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito con funciones de Conocimiento 15 de Bogotá en 2020, para que Mármol Arias cumpliera condena por actos sexuales con menor de 14 años, relacionados con un caso ocurrido en 2008.

Tras su captura, fue informado de sus derechos y dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes para su traslado a un centro penitenciario.

De acuerdo con la Policía de Bolívar, Mármol Arias ya había sido condenado por un caso similar en 2011, por el que estuvo recluido hasta 2018. No obstante, la justicia mantenía pendiente otra condena por hechos cometidos tres años antes, cuya orden de captura fue reactivada en 2020.

Las autoridades indicaron que el detenido cuenta con varias anotaciones judiciales por delitos sexuales, lo que revela un patrón de comportamiento delictivo reiterado.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía de Bolívar, expresó su rechazo ante estos casos y pidió a la comunidad denunciar cualquier situación que afecte a menores de edad.

“Rechazamos cualquier hecho que vulnere la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Invitamos a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que atente contra ellos”, señaló el oficial.

El coronel Reyes también destacó que, en lo corrido del año, se han capturado 37 presuntos agresores sexuales y se han registrado 209 denuncias por delitos sexuales contra menores en el departamento.