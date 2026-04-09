Ya se acerca el gran estreno de ‘Michael’, el biopic sobre Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del cantante y de madre colombiana.

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Este jueves 10 de abril será el preestreno en Berlín, donde se celebrará un evento especial para fans de varios días de duración. El filme llegará a las salas de todo el mundo a finales de ese mes, informó un comunicado de Universal.

Glen Wilson/Lionsgate/Cortesía Jaafar Jackson as Michael Jackson in Maven. Photo Credit: Glen Wilson

Al estreno asistirá parte del equipo de la cinta, en la que participan además de Jackson, intérpretes como Kendrick Sampson, en el papel de Quincy Jones; Miles Teller como el abogado y asesor de Jackson, John Branca; Colman Domingo como el patriarca, Joe Jackson; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Jessica Sula como su hermana, LaToya Jackson, o Kat Graham como Diana Ross.

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La película muestra desde el descubrimiento del talento de Michael Jackson como líder de los Jackson Five hasta su conversión “en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento”, describió Universal.

El guion ha sido escrito por John Logan, nominado tres veces al Óscar por su trabajo en ‘Gladiator’ (2000) ‘El aviador’ (‘The Aviator’, 2004) y ‘La invención de Hugo’ (‘Hugo’, 2011) y está producida por Graham King, ganador de la estatuilla por ‘Infiltrados’ (‘The Departed’, 2006).

Borraron las denuncias de abuso en película de Michael Jackson

El pasado martes la revista estadounidense ‘Variety’ reveló que la razón por la que el estreno del biopic sobre Michael Jackson se retrasó un año, pues inicialmente estaba programado para abril del 2025, es que todas las escenas sobre las acusaciones que enfrentó el cantante por abuso sexual infantil fueron eliminadas.

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Según la revista, en el guion original se abordaba la fuerte polémica que protagonizó Michael Jackson por las denuncias en su contra, aunque nunca fue condenado por este delito. Una de las escenas que se grabó mostraba al cantante viendo llegar a investigadores de la policía llegando a su rancho Neverland para buscar pruebas sobre los supuestos abusos.

Esta y todas las demás escenas relacionadas con las acusaciones de abuso contra ‘el Rey del Pop’ fueron borradas luego de que el abogado del patrimonio del cantante, que es uno de los productores ejecutivos de la cinta, cayera en cuenta de que “existía una cláusula en un acuerdo con uno de los acusadores, Jordan Chandler, que prohibía su representación o mención en cualquier película”, detalla ‘Variety’.

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Esto obligó al director y a los productores a comenzar de nuevo para que la película conservara un buen hilo conductor. Así, tuvieron que reunir otra vez al elenco en junio pasado para grabar un final distinto. De acuerdo con la revista estadounidense, esto añadió 15 millones de dólares al presupuesto.