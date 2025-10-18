En la taquilla de despacho de la estación norte de Taxi Marino, en el balneario de El Rodadero, en Santa Marta, fue asesinado a tiros en la noche de este viernes 17 de octubre José Aquilino Sánchez Salazar, conocido como ‘Aquiles’ y quien se dedicaba a coordinar recorridos turísticos marítimos hacia diferentes playas del sector.

Medios de la ciudad de Santa Marta señalaron que la víctima permanecía en labores de embarcar a un personal que se dirigía a una fiesta blanca en el sector de Inca-Inca, cuando apareció un pistolero y le disparó en repetidas ocasiones hasta segar su vida en el mismo sitio. Al criminal no le importó que estuviera rodeado de al menos 20 personas.

En medio del pánico, los turistas corrieron a resguardarse, mientras que Salazar quedó tendido junto a la casilla de pago del negocio de transporte marítimo.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta y personal de la Sijín estuvieron indagando en la zona por información relacionada con el crimine, mientras que peritos del CTI de la Fiscalía adelantaron la diligencia de levantamiento del cadáver.

José Aquilino Sánchez Salazar era nativo de Venezuela y al parecer ya tenía cierto tiempo dedicado al oficio de coordinador de despachos de Taxi Marino.

En el mismo sector de El Rodadero ya se había presentado un doble homicidio el pasado sábado 11 de octubre en el sector de la Bomba Zuca.

La Policía Metropolitana de Santa Marta, a través de un comunicado, señaló que hacia las 5:00 de la tarde de ese día criminales llegaron hasta el punto de referencia vial y atacaron a tiros a un taxista y a una mujer que permanecían en el lugar.

Darío Enrique Mendoza, conductor de taxi, y Yeliz Andrea Rada, vendedora de almuerzos en El Rodadero y residente del municipio de Ciénaga, fueron las víctimas fatales de este episodio de sangre.