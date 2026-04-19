El Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicado en Uribia, La Guajira, puso en conocimiento su rechazo y denuncia a un ataque intimidatorio que sufrió personal de una ambulancia de la institución médica.

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El hecho se presentó en las últimas horas, y según el hospital sucedió en el kilómetro 60 a las afueras del municipio, cuando el vehículo de emergencia fue interceptado por hombres armados, quienes intimidaron al personal, poniendo en riesgo la seguridad de los funcionarios asistenciales, del paciente y sus acompañantes.

“Este hecho atenta contra la misión humanitaria del personal de salud, así como contra el derecho fundamental a la salud y la vida de las comunidades que dependen de una atención oportuna. Nuestra labor está orientada a salvaguardar la vida y garantizar el traslado seguro de los pacientes. Cualquier agresión contra la misión médica pone en riesgo la prestación de los servicios de salud”, indicó la E.S.E, mediante un comunicado a la opinión pública.

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Asimismo hicieron un llamado al respeto por la misión médica y solicitan a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y evitar que estos hechos se repitan.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida, la atención en salud y el bienestar de la población”.