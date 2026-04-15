Un total de 60 uniformados de la Unipol y del grupo Ganaderos de la Policía Nacional llegaron a La Guajira para reforzar las acciones operativas de alto impacto, en respuesta al aumento de acciones delictivas por parte de grupos armamos y delincuencia común en el departamento.

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Inicialmente, este componente policial será desplegado en el municipio de Maicao, priorizado por su dinámica fronteriza y su importancia estratégica en materia de seguridad y convivencia ciudadana. No obstante, estos uniformados también apoyarán operativos y planes especiales en otros municipios del departamento, conforme a las necesidades del servicio y al análisis permanente del comportamiento delictivo.

Este refuerzo hace parte de las estrategias institucionales lideradas por el brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, jefe Nacional del Servicio de Policía, encaminadas a incrementar la capacidad operativa, fortalecer la prevención del delito, mejorar los tiempos de respuesta y generar mayor cercanía con la comunidad.

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Los uniformados desarrollarán planes de patrullaje focalizado, controles preventivos, registros a personas y vehículos, verificación de antecedentes, acompañamiento a sectores comerciales y acciones diferenciales orientadas a la protección de niños, niñas, adolescentes y población vulnerable, contribuyendo así a la reducción de comportamientos contrarios a la convivencia.

“El fortalecimiento del servicio policial en La Guajira responde al compromiso permanente de la Institución de brindar mayor seguridad, trabajando de manera articulada con autoridades locales y comunidad para preservar la tranquilidad ciudadana”, manifestó el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira.

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La Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar consolidando entornos seguros mediante un servicio cercano al ciudadano, basado en la prevención, la corresponsabilidad y la confianza institucional.

La Institución invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad a través de la línea de emergencia 123 o mediante el cuadrante más cercano, recordando que la seguridad es una construcción conjunta entre autoridades y ciudadanía.