En las últimas horas Naín Pérez Toncel, alias Naín o ‘Bendito Menor’, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACNS), grupo armado también conocido como ‘los Pachenca’, filtró un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, en el que anuncia un paro armado y “limpieza social” en el departamento de La Guajira.

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Policía Nacional | Redes sociales

Las imágenes fueron filmadas en el mismo campamento donde murieron nueve integrantes de ‘los Pachenca’ en una operación especial de la fuerza pública, en área rural del municipio de Uribia.

Aseguró que “apenas tres de ellos hacían parte del anillo de seguridad y los restantes apenas estaban en proceso de enlistarse en las filas”, contradiciendo al Ejército Nacional que indica que el 75 % de su seguridad había sido arrasada.

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Luego sus palabras fueron escalando hasta irse de frente contra las autoridades, asegurando que “la pelea no era con ellos, sino con la delincuencia común”.

“Haremos una limpieza en La Guajira, declaramos paro armado por tres días consecutivos a partir de este momento”, se le escucha decir en el video en el que muestra sus anillos que exhibe en redes y lo identifican como ‘el Bendito menor’.

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“Le declaramos la guerra a toda la delincuencia y pedimos a los comerciantes que colaboren porque las calles se mancharán de mucha sangre”, agregó.

La veracidad de este contenido no ha sido confirmada oficialmente; sin embargo, este ya enciende las alarmas en el departamento.