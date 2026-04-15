En las últimas horas fue reportada la muerte de un hombre en medio de un atentado sicarial en el sur del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Ilmer Molina Rivadeneira, quien se desempeñaba como taxista intermunicipal y residía en el corregimiento de Carretalito.

El homicidio se registró en la mañana de este miércoles 15 de abril, en inmediaciones del parque La Virgencita, zona céntrica del municipio de Barrancas.

La información preliminar da cuenta que, el conductor se encontraba sentado en una silla plástica en la terraza de una vivienda, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El parrillero sin descender del vehículo sacó un arma de fuego y le propinó varios impactos de bala mientras el taxista se levantaba de su asiento para intentar salvar su vida, pero la gravedad de las heridas le causaron la muerte en el piso, al momento que los sicarios partieron con rumbo desconocido.

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Al lugar llegaron unidades la Policía local para acordonar la escena. De igual manera, personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes y adelantan las investigaciones para establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.

Con este ya son cuatro los homicidios en menos de un mes en el municipio. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres que fueron asesinadas en la cabecera municipal y un joven en el área rural.